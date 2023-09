Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza in forța la Drumul Expres care va scoate Turda de pe traseul Alba Iulia- Cluj Napoca. Va face legatura intre DN1 și A3 In luna august 2023, Ministerul Transporturilor a dat unda verde pentru construcția Drumului Expres Tureni care va lega A3 de DN1. Acesta se intinde pe o distanța de aproximativ…

- In urma cu cateva minute a fost emis un mesaj RO-Alert, cod portocaliu de vreme rea, pentru mai multe localitați din zona Turzii. Este vorba de: Apahida, Frata, Ceanu Mare, Mociu, Caianu, Suatu, Ploscoș, iar avertizarea ramane valabila pana la ora 16:30. In ultimele zile de vara am avut parte de vreme…

- Un accident rutier a avut loc, vineri in sensul giratoriu de la Dezmir. Din accident a rezultat o victima. La fața locului au intervenit echipaje medicale, informeaza ISU Cluj. Accidentul rutier s-a produs intre un microbuz și o motocicleta in sensul giratoriu Dezmir, centura Apahida – Valcele. Traficul…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita pe șantierul de modernizare la patru benzi a DN7 Baldana – Titu, impreuna cu secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionuț Savoiu. Proiectul, cu o valoare a lucrarilor de 258.000.000 de lei, consta in: construirea a 21,4 km de drum…

- Un accident rutier a avut loc aseara in localitatea Apahida, in urma caruia, din pacate, un cetațean polonez și-a pierdut viața. Din informațiile primite de la martori, acesta s-ar fi angajat in trecerea strazii fara sa se asigure. „La data de 19 iulie a.c, in jurul orei 22.20, polițiștii Serviciului…

- Investitia are o valoare totala de 10.737.861,08 lei cu TVA Primaria comunei Cumpana anunta faptul ca se continua lucrarile in ceea ce priveste proiectul de constructie a unui "Centru Civic in comuna Cumpana, judetul Constanta". Primaria a anuntat ca la data de 6 iulie 2023, stadiul de executia a lucrarilor…

- Au fost reluate lucrarile de pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda in zona nodului rutier de la Teiuș. Grecii de la Aktor au gasit un nou prestator iar acum se monteaza schela pentru aplicarea termoizolației exterioare la cladiri, la instalațiile electrice la cladirea C3 și a celor de incalzire la cladirea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției anunța ca in data de 1 iulie 2023 la orele 22.00, un transport agabaritic se va deplasa pe drumurile din județul Cluj. Ruta va fi urmatoarea: PTF Nadlac – A1 – DN68A – A1 – A10 – A3 – Cluj-Napoca – Apahida – Valcele – DN17 – DN29 [...] Articolul…