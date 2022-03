Lucrarile de amenajare a parcului Tudor Arghezi se deruleaza intr-un ritm susținut! Zilnic, in zona dedicata și imprejmuita mișuna fel de fel de utilaje, basculante și excavatoare. Accesul pietonal și carosabil este amenajat la intersecția bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii, intr-o zona aflata in plina dezvoltare urbanistica. Sute de familii, cele mai multe […] The post Se lucreaza in forța la viitorul parc Tudor Arghezi din sectorul 4 first appeared on Ziarul National .