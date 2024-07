Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița a demarat un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere, cu lucrari in plina desfașurare pe mai multe drumuri județene. Cu fonduri europene sau din bugetul propriu, se asfalteaza drumuri, se reabiliteaza poduri, se amenajeaza trotuare, rigole carosabile și accese…

- Lucrarile de pe tronsonul de aproape 10 km de pe DJ 162, care leaga localitațile Sanmihaiu de Campie de Visuia, sunt in toi. Potrivit președintelui Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, a inceput execuția primului strat de asfalt. „Se lucreaza de zor și la modernizarea Drumului Județean…

- Concomitent cu meciul de la Buzau, dintre Metalul și CSM Focșani, la Beceni s-a jucat, tot cu trofeul pe masa, finala Cupei Romaniei, faza pe județ. Daca miza n-a fost atat de mare, cei care au venit la meci au primit doza binemeritata de spectacol, intr-o atmosfera unica, tipica fotbalului așa-zis…

- Metalul traiește momente fericite, poate cele mai fericite din istorie, dupa ce a reușit sa treaca de CSM Focșani in finala pentru promovare. Alb-albaștrii au dispus cu 2 la 0 de echipa vranceana, rezultat care, corelat cu cel din tur, duce gruparea din Buzau in liga secunda. Baieții de la Metalul au…

- Metalul pierde prima manșa a finalei pentru promovarea in liga secunda. Turul de la Focșani a dat caștig de cauza gazdelor, 2 la 1, un scor care scade șansele echipei buzoiene, dar menține speranțele aproape intacte. Focșanenii au deschis scorul in minutul 6, prin Enache, majorand apoi diferența in…

- Metalul și-a respectat statutul de campioana a seriei secunde și a trecut, in week-end, de CSM Focșani, in cel de-al cincilea meci jucat in acest sezon impotriva vrancenilor. Buzoienii s-au impus cu 2 la 1, dupa ce au avut 2 la 0, iar oaspeții au redus din diferența cu 10 minute inainte de final. Focșanenii…

- Parcurs care se apropie de perfecțiune al baieților de la Metalul in acest play-off. Alb-albaștrii au mai bifat o victorie de serviciu, acasa, in compania celor de la Unirea Braniștea, una dintre puținele echipe care au obținut ceva in acest sezon impotriva buzoienilor. N-a fost cazul la mijlocul acestei…

- Drumarii lucreaza pentru a curata de zapada DN 7 C, Transfagarasan, estimand ca traficul va putea fi deschis inainte de data obisnuita de 1 iulie. ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia…