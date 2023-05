Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile la lotul Saucesti Trifesti din segmentul Pascani- Bacau, arata romantv Sectiunea de autostrada Bacau-Pascani are o lungime de 77 de km, o valoare de 4,68 miliarde de lei (fara TVA) si este formata din 3 loturi: lotul 1 Saucesti-Trifesti de 30,3 km, lotul 2 Trifesti-Gheraesti/Mircesti,…

- Start lucrari la noua baza sportiva din cartierul Matei Basarab, din incinta Clubului Sportiv Școlar Targoviște! Este vorba despre o investiție accesata prin Compania Naționala de Investiții, cu o valoare de 2,5 milioane lei. Terenul multifuncțional cu suprafața din tartan, cu toate dotarile, vestiarele…

- Primarul Cristian Matei a efectuat o vizita pe șantierul lucrarilor de la Turda Arena, noua sala polivalenta care va gazdui, dupa inaugurare, meciurile echipei de handbal Potaissa Turda și nu numai! ”Se lucreaza intens la amenajarea interiorului, cu atenție la detalii. Concomitent, la exterior, toate…

- Turda doboara record dupa record in materie de șantiere deschise. Nu asta este problema ci faptul ca unii constructorii lucreaza ca Meșterul Manole, ce ridica azi maine doboara. Cam așa s-a intamplat in zona Calea Victoriei unde lucreaza firma ACSA. Asfaltul turnat ieri a fost spart a doua zi din rațiuni…

- The Insider a reușit sa identifice persoana implicata in abuzul asupra copiilor ucraineni care au fost rapiți. Acesta este un fost ofițer Berkut. Timur Olevski, redactorul-șef al redacției The Insider, a declarat acest lucru in cadrul emisiunii de ieri, 1 aprilie. El a spus ca fostul ofițer Berkut,…

- Un tanar roman, care lucreaza ca șofer pe TIR la o firma de curierat din Germania, a dezvaluit intr-un clip video publicat pe TikTok cum a ajuns sa incaseze 4.200 de euro pe luna. Romanul a oferit amanunte despre salariul pe care il incaseaza lunar intr-un videoclip publicat pe TikTok. Acesta a precizat…

- Meta Platforms lucreaza la un rival pentru Twitter, iar gigantul american nu se mai multumeste cu retelele de socializare pe care le pastoreste deja: Facebook, Instagram si Whatsapp. Meta Platforms exploreaza planuri de a lansa o noua aplicatie de social media, una gandita ca o „piata publica”, fix…

- Vladimir Putin a semnat, vineri, un decret care permite statului sa suspende directorii si actionarii oricarei companii care nu respecta contractele de aparare ale statului in conditii de lege martiala, relateaza Reuters. Decretul ar permite Ministerului Industriei sa numeasca un nou administrator extern…