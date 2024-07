Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, fost ministru de Interne, a declarat ca se retrage din fruntea partidului Mișcarea Romania Suverana (M.R.S.). In mod surprinzator, a declarat ca nu mai dorește sa fie asociata cu Liviu Dragnea, pe care l-a susținut loial ani de zile. Carmen Dan demisioneaza din MRS Carmen Dan a subliniat…

- Ministerul francez de Interne a confirmat rezultatele finale ale alegerilor de duminica, care au inregistrat o prezența la vot de 66,63%. Noul Front Popular a obținut cele mai multe locuri in alegerile parlamentare din Franța, dar nu majoritatea. Astfel, in Franța s-a implinit cel mai negru scenariu:…

- Dupa punerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, generarea CNP-ului (codul numeric personal) nu va mai ține cont de locul de naștere. Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIASC) aduce modificari importante in modul in care este generat…

- Fostul șef al Jandarmeriei Argeș, colonelul Gheorghe Lupescu, a decis sa candideze la funcția de primar in comuna natala, Dobrești. Lupescu va candida din partea partidului Miscarea Romania Suverana – inființat de Liviu Dragnea și Carmen Dan, condus la Argeș de Dorin Marașoiu, fostul vicepreședinte…