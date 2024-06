Se lărgesc plajele din sudul litoralului Mării Negre Apele Romane Dobrogea-Litoral anunța inceperea lucrarilor de innisipare intre Neptun și Venus. Noile suprafețe de plaja vor avea lațimi de 100 de metri plaja uscata și 280 de metri plaja submersa, asigurand o panta lina la intrarea in apa. Pana la inceputul lunii septembrie, vor fi create 60 de hectare de plaje noi. Lucrarile fac parte din Lotul 8 – Zona Jupiter – Neptun și Lotul 9 – Balta Mangalia – Venus – Aurora, fiind in valoare de aproximativ 640 de milioane de lei. Pana in prezent, suprafețele de plaja au fost marite cu 94% fața de cat erau inainte de inceperea lucrarilor, loturile Mamaia… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S a dat startul la largirea plajelor din sudul litoralului. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a anuntat inceperea lucrarilor de innisipare intre statiunile Neptun si Venus pentru a oferi turistilor noi plaje intr un timp cat mai scurt. Acest proiect raspunde nevoii urgente in ceea ce priveste…

- Din acest an, turiștii care merg la Neptun, Jupiter, Venus sau 2 Mai vor avea parte de plaje mai extinse ca pana acum. Autoritațile au in plan sa largeasca plajele, inclusiv pe cea din Neptun, pana in toamna. Extinderea plajei din Neptun pe timpul verii In multe dintre stațiunile de pe litoral, marea…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (ABADL) a anuntat inceperea lucrarilor de innisipare intre Neptun si Venus si a precizat ca noile suprafete de plaja vor avea latimi de 100 de metri si va fi asigurata o panta lina la intrarea in apa, transmite News.ro.

- Litoralul romanesc atragea in anii ‘70 sute de mii de turiști, in special din țarile estice (Cehia, Polonia, Republica Democrata Germana), dar și din Republica Federala Germania. Securitatea comunista aloca resurse umane și financiare importante pentru a monitoriza grupurile de turiști externi, in special…

- Ritmul rezervarilor pe litoralul Marii Negre a inregistrat o crestere cu 40% in ultima saptamana, fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind momente in care se inregistreaza o cerere de rezervare la fiecare 10-12 secunde, arata cifrele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment…

- Vara iși intra ușor in drepturi, iar mulți dintre romani iși fac deja planuri pentru vacanțele la mare. Litoralul romanesc este alegerea multor turiști, iar printre stațiunile preferate de aceștia se numara Eforie Nord, Mamaia, Venus și Neptun. Haideți sa aflam impreuna cat costa o noapte de cazare…

- Familia Movileanu, care controleaza mai multe complexuri hoteliere din stațiunea Venus, va incepe in toamna acestui an construcția celui mai mare parc de distracții de pe litoralul din Romania, parc ce va fi amplasat in stațiunea Neptun.

- In data de 21 aprilie 2024, plajele din Mamaia si Eforie ar putea incepe sa se pregateasca pentru sezonul estival, in timp ce natura incepe sa si reveleze frumusetea si sa se trezeasca la viata.Plajele din Mamaia, cu apele limpezi ale Marii Negre, vor incepe nu peste foarte mult timp sa fie populate…