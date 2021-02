Se lansează primul curs de Low-Code Engineering din România Plant an App, start-up specializat in tehnologie low-code, și-a propus ca, alaturi de Wantsome și Academia Prietenoasa de IT, sa lanseze cursul Low- Code Engineering- Traseul de cariera agil, primul curs de acest tip din Romania. Acest tip de curs este dedicat persoanelor care iși doresc sa se reorienteze spre o cariera in domeniul IT. Ce va presupune cursul? Cursul Low-Code Engineering este format din noua module, de la introducere in IT și ce inseamna o aplicație pana la utilizarea de date, interfața, testare și altele. Cursul se va inchide cu o prezentare care va fi susținuta in fața unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime (36,5%) dintre angajații romani considera ca intreaga echipa din compania in care lucreaza se va intoarce in 2021 la birou. Aceștia au raspuns la un studiu realizat de Genesis Property, care a avut obiectivul de a ințelege mai bine percepția oamenilor despre perspectiva reintoarcerii…

- Este vestea momentului in Romania pentru toți cei care iși cauta un loc de munca. Compania unuia dintre cei mai puternici miliardari ai lumii intra oficial pe piața locala. Crearea unor noi locuri de munca, in actualul context de criza economica provocata de pandemia de COVID-19, este cea…

- Posturi disponibile in toate zonele țarii, la a III-a ediție a targului In perioada 8-9 decembrie 2020 va avea loc Targul de Cariera Feroviara in Romania , care in acest an este organizat in format online, din cauza masurilor impuse in contextul pandemiei. Sunt posturi disponibile in toate zonele…

- Cererea pentru bone filipineze a ramas constanta in pandemie, o bona filipineza castigand de la 500 de euro in sus in Romania. O mare parte din banii caștigați de bone ajung la rudele lor din Filipine, noteaza Mediafax. Pandemia a dus la faliment multe afaceri in ultimele luni si multi romani…

- Anul 2021 este un an de rascruce la nivel European, daca nu chiar la nivel Mondial. Intentia este de repunere a lumii pe o alta directie, o schimbare totala, de la abordarea in energie pana la cea din agricultura. Romania, si mai ales romanii ar trebui sa fie cei mai vigilenti la un astfel de moment.…

- Guvernul Romaniei a lansat in dezbatere publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), unul dintre cele mai importante documente pentru viitorul țarii, care va dicta modul de dezvoltare a Romaniei in urmatorii ani. Finanțarea va fi asigurata de Comisia Europeana și se ridica la 30,44…

- Ministrul economiei, dl Virgil Popescu a anuntat joi, ca NU vor mai lansa programul START-UP NATION/ STAR-TECH INOVATION in noiembrie 2020, cum promisesera in septembrie si posibil sa lanseze programul pentru START-UP-uri, dupa ce trece pandemia. Pandemia nu se va incheia maine-poimaine, probabil ca…

- SANITAS ameninta cu declansarea unui conflict de munca la nivel național Arhiva Foto: Atena Teognoste Sindicatul angajatilor din domeniul sanatatii - SANITAS - avertizeaza ca tragedia de la Spitalul Judetean Neamt, în care au murit 10 pacienti cu COVID-19, aflati la terapie intensiva, se poate…