Teatrul National Bucuresti isi extinde activitatea in online, pe pagina de YouTube. Conducerea teatrului vorbeste despre prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. Lansarea are loc in aceasta seara, de la ora 20. ”Avem un studio video foarte bine dezvoltat, cu aparate performante, și avem și o sala foarte buna care poate fi, din cand in cand, transformata in studio. Aceasta inițiativa ar urma sa puna in circulație informații la zi legate de activitatea Teatrului Național, cu prezența personalitaților, cu interviuri, cu imagini din repetiții, inserturi pe care le putem aduce din…