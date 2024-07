Se lansează licitația pentru proiectarea și construcția Lotului 1 al Autostrăzii Pașcani – Suceava Vineri, 12.07.2024, CNAIR a transmis la ANAP documentația de atribuire pentru lansarea procedurii de achiziție publica, avand ca obiect: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „AUTOSTRADA PAȘCANI – SUCEAVA: LOT 1”. Lotul 1 al Autostrazii Pașcani – Suceava are o lungime de 33 km și presupune realizarea a unui numar de 28 de lucrari de arta, printre care 2 viaducte și un pasaj […] The post Se lanseaza licitația pentru proiectarea și construcția Lotului 1 al Autostrazii Pașcani – Suceava appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

