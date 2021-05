Se lansează colectarea datelor pentru Recensământul General Agricol – runda 2020 In perioada 10 mai – 31 iulie 2021 se va derula procesul de colectare a datelor pentru Recensamantul General Agricol – runda 2020. Scopul RGA-runda 2020 este de a oferi date statistice de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, precum si pentru Politica Agricola Comuna a UE si reformelor viitoare promovate la nivel european. O noutate privind RGA-runda 2020 este constituita de faptul ca operatorii statistici (recenzorii) vor culege datele pe baza unor tablete electronice, reducand semnificativ perioada de procesare, analiza, validare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pentru prima data dupa aproape un an de zile, municipiile Iasi si Pascani au scazut cu incidenta cazurilor COVID-19 sub 1 la mia de locuitori. Cele doua municipii au fiecare incidenta de 0,95 la mie. INCIDENȚA CUMULATA A CAZURILOR PE 14 ZILE IN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI IAȘI In judetul Iasi, tot…

- Pe data de 2 mai se implinesc 16 ani de la inființarea SMURD Iași. In luna septembrie 2007 a avut loc inaugurarea echipajelor de prim-ajutor de tip SMURD din judetul Iasi. In acest an SMURD Iasi a primit inca sase ambulante care au fost distribuite anumitor echipaje SMURD din judet (Harlau, Sipote,…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in parteneriat cu Asociația „Alaturi de eroi”, impreuna cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societații civile, o serie de manifestari dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi” – 29 aprilie, in București și in toate marile garnizoane din tara. Odata cu…

- In perioada 12-23 Aprilie 2021, patru echipe se vor deplasa pe teren pentru a instrui personalul de recensamant in 9 centre de instruire, cu masurile sanitare prevazute de lege: Iasi, Pașcani, Harlau, Targu Frumos, Probota, Raducaneni, Scanteia, Voinesti, Vladeni. Instruirea cuprinde module teoretice…

- La nivelul județului Iași, pentru campania de vaccinare prioritara a personalului din invațamant s-au inscris 842 de persoane. Centrele in care se va efectua vaccinarea sunt 7: trei in municipiul Iași – Casa Corpului Didactic Iași, UMF Iași, Clinica Almedra Iași- , unul in Targu-Frumos – Centrul, Targu…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistența Educationala (CJRAE) Iasi a implementat proiectul in scopul promovarii invațamantului tehnic și profesional, inclusiv dual, se va desfașura in perioada 22 februarie – 26 martie 2021. Scopul proiectului este de a promova meseriile relevante pentru piata muncii,…

- Comuna Popricani este una dintre comunele care se aflau la finalul anului trecut pe lista localitatilor unde trebuia sa existe un centru teritorial de vaccinare anti-COVID, dar care nu a mai fost deschis. Initial, in judetul Iasi s-a discutat despre deschiderea a 31 de centre de vaccinare, 16 in municipiul…