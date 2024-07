Se lansează carte biografică despre viața Prințesei Kate Middleton Se lanseaza carte biografica despre viața Prințesei Kate Middleton Aceasta biografie ofera o privire detaliata asupra vieții și rolului crucial pe care Kate Middleton il joaca in cadrul familiei regale britanice. Scriitorul exploreaza diverse aspecte ale vieții Prințesei de Wales. El o prezinta ca pe o „aducatoare de pace” in familia regala. Unul dintre capitole vorbește despre ultimii ani de viața ai reginei Elisabeta. Totodata, despre starea precara de sanatate a acesteia. Potrivit autorului, regina a suferit de mielom. Este vorba despre o forma de cancer care i-a afectat vederea inainte de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

