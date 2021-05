Se lansează Brașov Cyber HUB (Eveniment) Evenimentul va avea loc marti, 11 iunie, la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA). Bv-CyH reunește actori cheie din domeniul securitații cibernetice. Misiunea Bv-CyH este sa faciliteze colaborarea in vederea consolidarii ecosistemului de inovare in domeniul securitații cibernetice, prin crearea unui hub regional ce reunește un pol de competențe existent in acest domeniu, țintind catre un impact regional, național și... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

