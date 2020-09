Se lansează bocancii cu sclipici. Colaborare inedită Timberland & Jimmy Choo Se lanseaza bocancii cu sclipici. Colaborare inedita Timberland & Jimmy Choo Daca pe timp de vara marile brand-uri s-au intrecut in modele de sandale, a venit timpul sa se axeze pe incalțaminte specifica noului sezon. A venit toamna, chiar daca acest lucru nu se reflecta inca prin temperaturi. Totuși, e momentul perfect sa ne imbogațim colecția de incalțaminte cu o pereche de bocanci. Nu orice fel de bocanci, ci unii cu sclipici. Vezi aceasta postare pe Instagram JUST DROPPED. Eco + craftsmanship + glamour—the limited Jimmy Choo x Timberland collaboration. Now available at Timberland.com!… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

