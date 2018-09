Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, dar si comandantul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, vor fi audiati, marti, la Comisia de Aparare din Senat cu privire la violentele din 10 august din Piata Victoriei.

- Ludovic Orban a declarat ca acuzațiile primarului Capitalei, cu privire faptul ca ministrul Carmen Dan ar fi avut acces la conversații private, au fost dezbatute in interiorul Partidului Național Liberal și s-a luat deja o masura. Președintele liberalilor a solicitat colegilor din comisiile de aparare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, dupa audierea din Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților, ca nu a vorbit cu prefectul Capitalei in ziua de 10 august, atunci cand a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și cand a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței. „In jurul pranzului,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și deputatul PMP, Robert Turcescu, au avut o serie de contre in Comisia de Apaarea din Camera Deputaților, din cauza violențelor din 10 august.Iata dialogul dintre cei doi: Carmen Dan: In ceea ce privește situația jandarmeriței batute in Piața Victoriei,…

- Ministrul de Interne va fi audiat in Parlament. Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a decis sa cheme ministrul de Interne pentru explicatii, saptamana viitoare. Carmen Dan nu va fi insa singura persoana chemata la audieri. Opozitia mai doreste audierea sefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian…

- Biroul Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor a decis marti sa trimita invitatii pentru audieri ministrului de Interne, Carmen Dan, prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si unor responsabili din Jandarmerie cu privire la protestele din 10 august. Audierile sunt programate pentru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si mai multi sefi din Jandarmerie vor fi audiati martea viitoare de Comisia de aparare din Camera Deputatilor. Anterior, social-democratii plecasera din sedinta in care se discuta aceasta problema pentru a nu mai fi cvorum desedinta.

- Modul in care a acționat Jandarmeria Romana in timpul mitingului de vineri seara, in Piața Victoriei, va fi discutat in Parlament. Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni, marți, in ședința de urgența in care se va discuta solicitarea PNL de a-i audia pe ministrul de Interne, Carmen…