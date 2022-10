Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au derulat o acțiune cu efective marite in municipiul Cluj-Napoca și comunele arondate Apahida, Baciu și Florești, pentru a-i potoli cu amenzi și ridicari de permise auto pe vitezomani sau pe cei care incalca legea in trafic. Inclusiv bicicliștii au fost sancționați.

- Primarul Emil Boc a spus ca primarii din zona metropolitana ar trebui sa faca școli, nu sa aglomereze Cluj-Napoca. “Sa faca școala acolo, nu sa vina la Cluj”. Noi, clujenii, ne-am facut datoria fața de clujeni. Am construit cinci corpuri noi de școli. Copilul trebuie sa mearga la școala cat mai aproape…

- Știri de Cluj lanseaza un sondaj de opinie pentru a vedea cat de des sunt folosite mijloacele de transport in comun in Cluj-Napoca și in zona metropolitana.Compania de Transport Public (CTP) Cluj deservește comunele Apahida, Baciu, Florești, Ciurila, Gilau și Feleacu.Toate aceste linii funcționeaza…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Transportul elevilor efectuat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane de Transport Cluj (UAT Municipiul Cluj-Napoca, UAT Floresti, UAT Baciu, UAT Apahida, UAT Gilau, UAT Ciurila, UAT…

- Transportul elevilor efectuat de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pe teritoriul unitaților administrativ - teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Cluj (UAT Municipiul Cluj-Napoca, UAT Floresti, UAT Baciu, UAT Apahida, UAT Gilau, UAT Ciurila, UAT Feleacu, UAT Chinteni)…

- ANM a emis in aceasta dimineața o avertizare nowcasting, tip Cod Galben de ceața valabil pentru zona Turzii pana in jurul orei 9. Se va semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m Sunt vizate localitațile: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Huedin, Aghireșu,…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru o ampla investitie in infrastructura de apa si canalizare din localitatea Matca, cu o valoare de aproximativ 33 de milioane de euro, informeaza, vineri, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei…

- Societatea Apavital Iasi a semnat, joi, un contract pentru extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in mai multe localitati din judetul Iasi, valoarea totala a lucrarilor fiind de 74,97 milioane de lei, fara TVA, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…