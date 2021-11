Se întrevede noua putere la nivel mondial. Liderul care a nominalizat-o ”Echilibrul global al puterii este in schimbare intrucat China devine o putere militara mai mare si mai solida”, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, fost premier al Norvegiei, intr-o intalnire cu premierul danez Mette Frederiksen. Influenta in crestere a Chinei perturba echilibrul relatiilor de putere la nivel mondial, dupa cum a sustinut secretarul general al NATO, in timpul unei deplasari la Copenhaga, potrivit dpa. ‘‘China se apropie de noi. O vedem in spatiul cibernetic, o vedem in spatiu, o vedem in Africa si in Arctica. Si vedem cum China incearca sa controleze infrastructura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

