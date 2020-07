Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele reglementate la energie electrica vor scadea in medie cu 1,89% in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, urmand ca piata sa fie complet liberalizata de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) remis, luni, AGERPRES. Decizia a fost…

- Noile unitati de producere a energiei electrice vor asigura consumul in banda de energie electrica al Liberty Steel Galati la un pret mult mai avantajos pentru combinatul siderurgic fata de tariful pe care il plateste in prezent.

- ENEL va intrerupe energia electrica in cateva zone din judetul Constanta Mai jos aveti tabelul cu programarile intreruperilorENEL Dobrogea a publicat programul de intreruperi de energie electrica pentru perioada 1 ndash; 7 iunie 2020 pentru judetul Constanta. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia anunta intreruperea…

- Compania de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice iși pastreaza și dupa ridicarea starii de urgența activitațile de relații cu publicul exclusiv online și telefonic. Astfel, preluarea cererilor de racordare la rețea și emitere a avizelor de amplasament se realizeaza prin ...

- Efectuata de Corpul de Control al Primului Ministru Corpul de control al primului-ministru a finalizat acțiunea de control a activitații Biroului Roman de Metrologie Legala („BRML”) desfașurata incepand cu 26.08.2019 pana in prezent. Obiectivele acțiunii de control au vizat: verificarea respectarii…

- Comunicat de presa:R.A.D.E.T. a finalizat lucrarile de eliminare a avariei de astazi, 06.05.2020 si incepand cu ora 3:30 vom relua furnizarea energiei termice pentru prepararea apei de consum in zona afectata de avaria respectiva. In cazul in care va confruntati cu probleme, va rugam sa va adresati…