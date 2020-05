Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Muntenia a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de…

- Platforma EuCeMananc devine Tazz by eMAG si extinde livrarea intr-o ora cu produse alimentare si pentru casa. Tazz by eMAG este disponibil in Bucuresti, Timisoara, Cluj- Napoca, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Oradea, Baia Mare, Ploiesti, Sibiu, Deva, Braila, Galati, Alba Iulia, Craiova, Pitesti,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 14 aprilie a.c., decretul privind prelungirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei. Va prezentam in continuare textul decretului: Avand in vedere ca, pe plan mondial, atat numarul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cat…

- Decretul privind prelungirea starii de urgenta, in Romania, cu 30 de zile, urmeaza sa fie publicat, marti, in Monitorul Oficial si a fost transmis, spre Parlament, pentru avizare. Legislativul are la dispozitie 5 zile pentru a incuviinta decretul, in cazul unui vot de respingere, presedintele Klaus…

- Inca 445 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in Romania, numarul total al persoanelor testate pozitiv cu COVID-19 ajungand la 3.183, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. 83 de romani sunt acum internați in secțiile de Anestezie Terapie Intensiva. Alți 283 s-au vindecat…

- E-Distributie Muntenia a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de…

- Romania has registered so far 246 novel coronavirus confirmed cases.Since the latest latest information broadcast, other 29 new infection cases have been registered. According to the latest update published by the National Institute of Public Health (INSP), most cases confirmed with…