Se întrerupe furnizarea apei la Voiteg, vineri Vineri, 11 iunie, in Voiteg se vor efectua lucrari de punere in funcțiune a unui tronson nou de conducte de alimentare cu apa. Pe durata lucrarilor, intre orele 8 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. […] Articolul Se intrerupe furnizarea apei la Voiteg, vineri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

