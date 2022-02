Stiri pe aceeasi tema

- Județul Ialomița face primii pași catre legalitate. Dupa 30 de ani de așteptare, autoritațile județene au demarat procedurile preliminare pentru construirea unei stații de tratare mecanico-biologica a deșeurilor. Valoarea estimata a acestei investiții este de 34 milioane de lei. Stația ar puma sa fie…

- Primaria municipiului Buzau anunța punerea in funcțiune a noului semafor cu buton de pe strada Transilvaniei. Semaforul a fost instalat in zona Școlii Gimnaziale Nr. 10. COMUNICAT Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința punerea in funcțiune incepand cu data de 21.12.2021 a instalației…

- Incepand cu data de 8 decembrie 2021, Aadministratia Fondului pentru Mediu (AFM) va derula Programul ” Statii de reiincarcare pentru vehicule electrice in localitati” Institutiile publice si UAT-urile care doresc participarea in cadrul Programului isi pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica…

- Articolul Primaria Buzau anunța punerea in funcțiune a semafoarelor cu buton, de langa Casa de Pensii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Buzau anunța șoferii și pietonii ,ca incepand de vineri 12 noiembrie vot fi puse in funcțiune semafoare cu temporizare, la trecerea de pietoni din…

- In data de 11 noiembrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare si execuție stații tratare Giulvaz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+…

- In viziunea sefului Hidroelectrica, proiectele hidroenergetice aflate in diverse stadii de executie reprezinta o poveste care dateaza de la inceputul anilor 90. „Sunt proiecte incepute fie inainte de Revolutie, fie imediat in perioada anilor 90, care au avut la baza toate avizele si autorizatiile cerute…

- „Am semnat astazi contractul pentru furnizarea a 26 de autobuze electrice (22 de minibuze + 4 autobuze) și 33 de stații de incarcare electrice (7 stații de incarcare rapida și 26 de stații de incarcare lenta). Valoarea totala a contractului este 36.820.000 lei fara TVA ( 43.815.800 lei TVA…