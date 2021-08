Se întrerupe curentul în Lugoj și în alte localități In saptamana 23-28 august, se oprește curentul in Lugoj, Timișoara, Buziaș și in alte localitați din județul Timiș. Reprezentanții E-Distribuție Banat spun ca sunt nevoiți sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in anumite zone și intervale orare, pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții in condiții bune. “E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

