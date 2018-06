Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 - 7.00, la Lancram, judetul Alba. Șoferii sunt sfatuiți sa foloseasca celelalte ieșiri de pe autostrada, intrucat in zona se efectueaza reparații.

- Circulatia rutiera va fi oprita, in timpul noptii de vineri spre sambata, pe Autostrada Sibiu – Deva, la iesirea spre Lancram (jud. Alba), pentru lucrari de frezare si asfaltare in sensul giratoriu.

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 – 7.00, la Lancram, judetul Alba, pentru lucrari de reparatii si asfaltare in sensul giratoriu. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca celelalte iesiri de pe autostrada. Centrul nfotrafic din…

- Apa CTTA SA Alba anunta ca marti, 5 iunie, incepand cu ora 4.00, se intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Lancram, pentru aproximativ 24 de ore. Este necesara efectuarea unor lucrari de mentenanta si reparatii a conductei Dn1000 mm (FIR I), zona pod rau Mures. La reluarea furnizarii pot…

- Circulatia pe autostrada A1 Sebes - Sibiu se desfasoara, pana vineri seara, cu restrictii intre kilometrii 281-905 si 282-295, din cauza unor lucrari. Potrivit Centrului Infotrafic, de miercuri pana vineri seara, circulatia este restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe autostrada A1 Sebes…

- Circulatia rutiera pe DN 67C, care leaga judetele Alba, Valcea, Hunedoara si Gorj pe traseul montan, ramane in continuare inchisa, pana cand zapada, care in unele locuri masoara peste trei metri, va fi indepartata de pe sosea. Echipele Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu intervin, miercuri, cu doua…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat astazi, 2 aprilie 2018, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe mai multe sectoare de drumuri si autostrada, au fost afectata circulatia, din cauza inundatiilor si conditiilor de polei. Situatia traficului, luni dimineata, se prezenta astfel: De la ora 5.00, circulatia rutiera pe autostrada…