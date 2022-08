Stiri pe aceeasi tema

- VLADIMIRESCU. Intreaga comuna Vladimirescu va ramane cel putin 24 de ore fara apa la robinet, anunta Compania de Apa Arad. Iar intreruperea furnizarii apei potabile va incepe inca de la ora 6:00 dimineata, miercuri, 31 august.

- Se intrerupe apa potabila astazi, 24 august 2022, pe Valea Ghinzii, in Șieu și pe strada Someșului din Bistrița, anunța Aquabis. Astazi, 24 august 2022, de la orele 20.00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in ȘIEU. Reluarea furnizarii apei se va face joi 25 august 2022, ora 07.00. „Masura…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 24 august 2022, pe Valea Ghinzii și strada Someșului din Bistrița, anunța Aquabis. Astazi, 24 august 2022, intre orele 10.30 – 15.00, se va sista furnizarea apei in Bistrița, pe strada Someșului. In acest interval orar, se vor efectua unele lucrari de remediere a unei…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 8 august 2022, in satul Figa și pe cateva strazi din Nasaud, anunța Aquabis. In aceste zone s-au produs avarii: Aquabis anunța intreruperea totala a apei potabile in 8 august 2022, intre orele 10:00- 14:00 in localitatea FIGA-SAT. „In vederea remedierii unei avarii identificate…

- Compania de Apa Arad anunța ca, miercuri, 27.07.2022, vor avea loc lucrari de intreținere și mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Pauliș. Din aceasta cauza, in intervalul orar 07:00-19:00, se intrerupe furnizarea apei potabile in Pauliș (parțial) și Barațca. The post Se intrerupere…

- Maine, localitațile Pauliș și Barațca raman fara apa potabila. Compania de Apa Arad anunța ca, miercuri, 13.07.2022, vor avea loc lucrari de intreținere și mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Pauliș. Din aceasta cauza, in intervalul orar 08:00-18:00, se intrerupe furnizarea apei…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca, in condițiile lipsei precipitațiilor din ultima perioada, in localitațile : Ineu, Bocsig, Manerau, Rapsig, Hașmaș, Beliu, Tagadau, Archiș,...

- Compania de Apa Arad va rationaliza apa in mai multe localitati din județ, in urmatoarele zile, in care se anunta temperaturi foarte ridicat. Din cauze secetei prelungite, autoritațile locale au lansat și un apel catre populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate.