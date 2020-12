Se întrerupe apa rece pe strada Constructorilor Marți dimineața, locuitorii strazilor Cerna și Constructorilor vor ramane fara apa rece. Intreruperea apare ca urmare a conectarii in rețeaua de alimentare a unui nou consumator. In cursul zilei de marți, 22 decembrie 2020, intre orele 9-15, pe strada Constructorilor se va executa un branșament de apa la noul magazin Kaufland. Lucrarea este din fonduri ... The post Se intrerupe apa rece pe strada Constructorilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

