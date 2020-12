Aquatim anunța ca, in data de 04.12.2020, in localitatea Chevereșu Mare, in intervalul orar 09:00-13:00, din cauza unor lucrari efectuate de Primaria Chevereșu Mare in colaborare cu Aquatim, se va intrerupe furnizarea apei. Intervenția vizeaza conectarea unui nou tronson de rețea la rețeaua existenta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca ... The post Se intrerupe apa rece la Chevereșu Mare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .