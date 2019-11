Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a dat frigul ca o parte a timișorenilor vor ramane fara apa calda și fara incalzire. Miercuri, 20 noiembrie, timp de trei ore, se va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii. Va fi sistat serviciul la PT Cerna, 51, 91, 92, 93, 94. Nu vor beneficia de caldura și incalzire timișorenii…

- O familie din Timișoara care locuiește in condiții improprii are nevoie de ajutor. Unul dintre cei patru copii aflați doar in grija mamei a fost chiar dat afara din școala de profesoara pentru ca avea ploșnițe, transmit cei de la Asociația Look Inside, ce incearca sa-i scoata pe cei cinci din mizerie.…

- RADET a transmis, vineri, in legatura cu problemele intampinate in furnizarea agentului termic in cartierul Aviației ca, din cauza lucrarilor, alimentarea se face de la o distanța de 8 kilometri, iar termenul avansat de constructor pentru alimentarea de la CET Grozavești este 15 noiembrie, potrivit…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” lanseaza, peste cateva zile, noul Kult Card pentru stagiunea 2019/2020, acesta fiind deja un autentic brand al solidaritatii culturale si al multiculturalitatii din Timisoara. Spectatorii sunt invitati in 28 octombrie, intre orele 14.00 si 19.00, la intrarea teatrului…

- Comuna Ghiroda are al patrulea cel mai mare buget din județul Timiș, dupa Consiliul Județean și munciipiile Timișoara și Lugoj, ceea ce-i permite ca o insemnata parte din investițiile pe care le deruleaza sa fie susținute din fondurile proprii ... The post Lucrari edilitare la Ghiroda și Giarmata Vii…

- „Timisoara curata” si „Timisoara verde” sunt doua dintre campaniile pe care primarul Nicolae Robu le tot reclama de ceva vreme. Daca timisorenii vad mai greu rezultatul celor doua campanii, sobolanii din oras par insa sa le aprecieze. Inclusiv cei din cartierul primarului. https://debanat.ro/wp-content/uploads/2019/09/soareci.mp4…

- Inceput in forta pentru CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Echipa pregatita din aceasta vara de Tavi Benga are parte de un debut fantastic in noul sezon. Echipa de langa Timisoara a trecut deja de trei tururi preliminare in Cupa Romaniei, acolo unde a eliminat rand pe rand Giarmata Vii, Dumbravita si pe fosta…

- Proaspat divizionara C, cu un meci la activ in acest eșalon, un norocos 1-1 la Becicherecu Mic, ACS Poli a fost practic demolata in turul 3 al Cupei Romaniei. Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii s-a impus la un scor ce ne scutește de prea multe comentarii. Echipa de langa Timișoara a caștigat…