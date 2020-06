Stiri pe aceeasi tema

- Cinci turci au fugit, in cursul zilei de ieri dintr-un centru de carantina din Timișoara. Cei cinci sunt cautați, și la ora actuala, de polițiștii timișeni, pentru a fi reintroduși in carantina. Vom reveni cu amanunte. The post Cinci turci au fugit din carantina appeared first on deBanat.ro - spune…

- O adevarata drama s-a intamplat, in aceasta seara, la Urseni, langa Timisoara. Un tanar de numai 25 de ani, care alerga in zona, a cazut fulgerat la pamant. Persoanele care erau in apropiere au incercat sa-l resusciteze, a fost chemata si ambulanta, dar din pacate nu s-a putut face nimic: tanarul a…

- Un barbat a furat alimente de peste 300 de lei de la un magazin din Calea Șagului din Timișoara. A trecut pe la casa de marcat și nu s-a oprit sa plateasca mancarea luata de pe raft. L-au oprit insa polițiștii. In data de 9 mai, in jurul orei 13:50, polițiștii Secției 3 Timișoara au ... The post Jean…

- Pagina de specialitate in domeniul arheologiei, a celor de Directia de Cultura Timis, prezinta o serie de noi informatii despre un sit de valoare. Vorbim despre Timisoara – Freidorf, acesta a fost descoperit in urma unor cercetari de teren efectuate in anul 1983. Situl are o suprafața de circa 2 ha…

- 15 medici și asistente s-au intors acasa din linia intai, dupa ce au lucrat cot la cot cu colegii lor din Italia in lupta antiCovid. Au fost primiți la Aeroportul din București de premierul Romaniei Ludovic Orban și alte oficialitți. Trei salvatori sunt din Timișoara. Astazi au revenit pe pamant romanesc…

- Vineri dupa-masa, pe terenul unde se ridica viitorul spital de campanie al Ministerului Apararii Nationale, stadionul CFR din Timisoara, a venit in verificari inca un oficial de rang inalt. Dupa ce toata lumea si-a asumat paternitatea, totala sau partiala, a proiectului, nici Lucian Bode nu a uitat…

- Au inceput controalele in Timișoara, dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, care interzice circulația, in afara motivelor intemeiate. Primele controale au avut loc la Timișoara astazi, in zona Punctelor Cardinale. The post Poliția și armata pe strazi! Controale in Timișoara pe timpul…

- Societatea regionala de apa si canal Aquatim a decis sa doneze 200.000 de lei penttru cele mai importante spitale timisorene la acest moment. Suma de 100.000 de lei a fost oferita pentru Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara o suma similara urmand sa ajunga la Clinica de Anestezie…