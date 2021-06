Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25.06-30.06.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Se intrerupe curentul in perioada 25-30 iunie. Vezi care sunt localitațile afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 03.06-11.06.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Se intrerupe curentul electric in perioada 03-11 iunie. Lista localitaților afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 27.05-04.06.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Se intrerupe curentul in perioada 27 mai – 04 iunie. Lista localitaților afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 19.05-28.05.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de Post-ul Se intrerupe curentul in perioada 19-28 mai. Lista localitaților afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in Post-ul Se intrerupe alimentarea cu gaz in data de 13 mai. Trei orașe din Dambovița vor fi afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in Post-ul Targoviște: Se intrerupe alimentarea cu gaz pe 10 mai. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 10.05-14.05.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Se intrerupe curentul in perioada 10-14 mai. Lista localitaților afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 07.04-15.04.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Intreruperi de curent in perioada 07-15 aprilie. Vezi localitațile afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .