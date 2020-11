Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac a anuntat sambata o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. ‘O a doua…

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Austria a intrat in al doilea val de infectari cu noul coronavirus, a declarat cancelarul Sebastian Kurz, in contextul unei cresteri continue a numarului de cazuri pozitive, transmite AFP citata de Agerpres.De vineri pana sambata, au fost raportate aproape 870 de cazuri noi de infectare, dintre care…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei de COVID-19 „inca si mai dificila” in lunile de toamna si iarna, scrie Agerpres.Cancelarul german a promis, insa, ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu.„Va trebui sa traim cu acest…