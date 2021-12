Se intră în atmosfera sărbătorilor și în sectorul 4! Când se aprind luminițele Sta sa vina Moș Nicolae, se apropie tot mai mult Craciunul, iar locuitorii Capitalei se pregatesc de sarbatorile de iarna. Cat de curand, se vor aprinde luminițele de sarbatori și in sectorul 4. In ajun de Moș Nicolae, mai exact, așadar la finele acestei saptamani. Instalațiile ce vor fi aprinse duminica, 5 decembrie, vor lumina […] The post Se intra in atmosfera sarbatorilor și in sectorul 4! Cand se aprind luminițele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost dat start sarbatorilor de iarna in municipiul Chișinau. Cu putin timp in urma, in centrul Capitalei a fost inaugurat principalul pom de Craciun. Piata Marii Adunari Nationale a folst iluminata de sute de beculete.

- Atmosfera sarbatorilor de iarna poate fi simțita deja și in Capitala Republicii Moldova. Mii de liminițe s-au aprins in aceasta seara in Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”.

- O patiserie din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu un șobolan plimbandu-se printre rafturi. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat, iar in urma controlului patronii unitații s-au ales cu o amenda de 20.000 lei.…

- Capitala a intrat oficial in atmosfera Craciunului. Luminițele de sarbatoare au fost aprinse in centrul orasului si Targul de Craciun si-a deschis portile. Accesul e permis doar celor care s-au vaccinat sau au trecut prin boala. In premiera, targul are si o taxa de intrare.

- Mizerie, rugina și gandaci in mai multe piețe din Sectorul 4 al Capitalei. Activitatea unui magazin și a unei piețe a fost suspendata de inspectorii ANPC. Amenzile depașesc 135.000 lei. Protecția...

- Primaria Chișinau foarte mult a investit in ultima perioada pentru dezvoltarea proiectelor pe segmentul tineretului. Despre aceasta a vorbit primarul general Ion Ceban in cadrul inaugurarii Scuarului Tinerilor de la Centrul Municipal de Tineret Chișinau, sectorul Ciocana. „Sint foarte multe proiecte…

- Lucrarile de reparație a unei curți de bloc de pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei bat pasul pe loc. Deși oamenilor li s-a promis ca totul va fi gata pana in 20 august, locul este un adevarat șantier, plin de gropi.

- A fost alerta in dimineața de luni, in Sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un bagaj a fost depistat intr-o stație de tramvai. Oamenii au sunat la 112 și au fost luate masuri in cel mai scurt timp.