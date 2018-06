Se intorc zilele de 'totul sau nimic' pe Bursa de Valori Bucuresti?

Stiri pe aceeasi tema

- Dețin un mic pachet de acțiuni la Transgaz Mediaș. Am ințeles ca aceste acțiuni se pot vinde la Bursa de Valori București. Cum pot afla prețul acțiunilor din ultima perioada? (Viorel Margineanu, Sibiu). RASPUNS: Intr-adevar, acțiunile Societații Naționale de Transport Gaze naturale(SNTGN) Transgaz SA…

- Bursa de Valori București (BVB) a anunțat oficial și a premiat 15 companii care s-au calificat in ultima etapa a „Made in Romania”, un proiect menit sa identifice și sa susțina viitoarele motoare de creștere ale economiei locale sau din ...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea mai importanta institutie a pietei locale de capital, a lansat in parteneriat cu Banca Transilvania, KPMG si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Ghidul Investitorilor Straini care isi propune sa promoveze Romania ca destinatie de investitii.…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 13 aprilie 2018, prin Decizia nr. 30, membrii Consiliului de Supraveghere a fost numit un nou numire presedinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere. Potrivit…

- Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, a urcat cu 0,14% peste nivelul la care a inchis joi, potrivit Agerpres. Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a crescut cu 0,11%, indicele BET-FI al SIF-urilor a inregistrat o apreciere…

- Consiliul de Administratie al Romgaz (SNG) va propune luna viitoare actionarilor un dividend brut de 4,99 lei/actiune, care le va aduce acestora un castig de 13,1%, avand in vedere cotatiile de vineri de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Acesta este cel mai mare randament al dividendelor anuntate…

- BVB și membrii Comitetului de Nominalizare au desemnat cele 50 de companii care vor intra in etapa finala a Made in Romania, ediția a II-a Publicul poate trimite direct in finala compania favorita prin voturile exprimate pe bvbleague.ro/vot pana in data de 3 aprilie Bursa de Valori București (BVB) a…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat…