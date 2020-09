Se întorc restricțiile! IOHANNIS a spus cum Klaus Iohannis i-a amenințat pe romani ca daca nu se spala pe maini, nu poarta masca și nu respecta distanța sociala numarul de noi infectari va crește, iar autoritațile vor fi obligate sa reintroduca anumite restricții. ”Masurile care trebuie luate sunt cele individuale, simple, clare: masca, distanțare, igiena personala. Exista persoane care nu vor sau nu intenționeaza sa respecte toate normele și trebuie sa se intervina. Eu nu imi doresc sa se introduca restricții. Dar, daca numarul crește, este posibil sa se reintroduca anumite restricții, in anumite zone, altfel, lucrurile scapa de sub… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

