- Cresterea accelerata a numarului de cazuri COVID-19 in China in momentul cand autoritatile au renuntat la masurile "zero COVID" ar putea crea un context favorabil aparitiei unor noi variante, avertizeaza experti in domeniul sanatatii, potrivit AFP.

- Comisia Europeana a convocat o reuniune joi pentru a „discuta (…) posibile masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE in ceea ce priveste explozia de cazuri de Covid in China, relateaza AFP. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca joi dimineata…

- „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca joi dimineata o comisie care sa reuneasca reprezentanti ai ministerelor Sanatatii din statele membre, a declarat o purtatoare de cuvant a Comisiei.

- Huawei și Global Digital Foundation și EIT Digital au publicat, in decembrie, la Bruxelles un ghid de intrebari și raspunsuri despre modul in care intreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) iși pot imbunatați securitatea cibernetica. Aceasta este o inițiativa importanta care observa rolul cheie pe care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- China a raportat pentru a cincea zi consecutiv un numar record de cazuri COVID-19 pentru data de 27 noiembrie, cand s-au inregistrat 40.347 de noi infectari, din care 3.822 au fost simptomatice si 36.525 asimptomatice, a anuntat luni Comisia Nationala pentru Sanatate, potrivit Reuters.

- China a raportat vineri un nou record de infectii zilnice cu COVID-19, pentru a doua zi consecutiv depasind 30.000 de cazuri, in timp ce orasele din intreaga tara aplica masuri si restrictii pentru a controla focarele de infectie, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele…