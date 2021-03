Stiri pe aceeasi tema

- Ancuța Carcu, cunoscuta in lumea mondena pentru conflictele pe care le-a avut cu Vadim și Becali, este saltata intr-un dosar de proxenetism, aflandu-se in arest preventiv. Mmebrul AUR care l-a acuzat pe Vadim ca a incercat sa o violeze, se dovedește ca e parte din rețeaua de pești de la Turda, scrie…

- La data de 2 februarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare un numar de 16 mandate de percheziție domiciliara in municipiul Turda, comuna Mihai Viteazu, precum și pe raza…

- Activitațile au fost desfașurate cu sprijinul atașatului de afaceri interne de la Ambasada Romaniei din Madrid, Direcției de Investigații Criminale, Serviciului de Investigații Criminale, Secției 9 Poliție Rurala Turda și a Biroului de Ordine Publica Turda, dar și a polițiștilor din cadrul Inspectoratelor…

