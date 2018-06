Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca de duminica, de la ora 14.00, pana luni, la ora 23.00, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii. De asemenea, cinci judete din sud-vestul tarii se vor afla sub avertizare cod galben de ploi torentiale…

- Informare meteo de ploi și furtuni, in intervalul 10-11 iunie. Meteorologii anunța ca de duminica, 10 iunie, de la ora 10, pana luni, 11 iunie, ora 23, este in vigoare o informare meteo de ploi, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Informare meteo de ploi torențiale și furtuni, in intervalul…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate pentru Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și local in județul Hunedoara. De asemenea, potrivit unei informari a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de maine ...

- Meteorologii au emis sambata o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate pentru Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și local in județul Hunedoara. De asemenea, potrivit unei informari a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de maine pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari nowcasting cod portocaliu și galben de ploi, vijelii si grindina, valabile in urmatoarea ora in mai multe județe.Potrivit meteorologilor, pana la ora 17.10, in judetele Mehedinti, Gorj si Valcea se vor semnala frecvente descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari nowcasting cod portocaliu si galben de ploi, vijelii si grindina, valabile in urmatoarea ora in mai multe judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17.10, in judetele Mehedinti, Gorj si Valcea se vor semnala frecvente…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari cod galben de ploi si grindina pentru 18 judete din tara. Potrivit ANM, pana la ora 15.30 este cod galben de ploi in judetele Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Valcea si Gorj, iar pana la ora 16.00 sunt sub avertizare…

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de furtuni si descarcari electrice, valabile in sapte judete, pentru urmatoarea ora. Judetele Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Gorj, Constanta si Tulcea se afla, in urmatoarea ora, sub cod galben de ploi, frecvente descarcari electrice,…