Noi avertizari meteo de vant puternic, ninsori și ploi in toata tara, emisa vineri de meteorologi. In București, pana sambata vremea va fi deosebit de calda, dar de duminica se racește. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta Cod galben de ploi puternice, valabila de vineri ora 12.00 pana sambata la ora 8.00, […]