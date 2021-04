Se întorc NINSORILE de azi. Cât va dura vremea rea din România Vremea se strica in acest weekend cand vom avea ploi și chiar ninsoare, insa dupa o ușoara incalzire la inceputul saptamanii viitoare, un nou val de aer rece vine peste Romania. Temperaturile vor fi sub media perioadei. Elena Cordoneanu a vorbit la Realitatea PLUS despre faptul ca nu scapam de vremea rea nici saptamana viitoare. Temperaturile vor fi sub media acestei perioade. Un val de aer rece iși face simțita prezența la mijlocul saptamanii viitoare. “Acest val de frig care va trece pana luni va fi urmat de un alt val de frig, incepand de miercuri. Deocamdata sunt puține ploi in țara, vremea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

