- Kremlinul este ingrijorat de creșterea numarului de infracțiuni violente comise de soldații care s-au intors in Rusia dupa ce au luptat in Ucraina, potrivit unui nou raport al site-ului rus independent de știri Meduza citat de The DailyDigest/MSN.

- Kremlinul a declarat joi ca Rusia ar considera orice plan de stabilire a unei prezențe permanente a navelor de razboi ale NATO in Marea Neagra drept o amenințare, avand in vedere implicarea alianței in conflictul din Ucraina.

- Intrebat care ar putea fi raspunsul NATO la operațiunile hibride ale Moscovei și la incercarile de destabilizare a Europei, oficialul a declarat ca "totul depinde de acțiunile pe care Rusia continua sa le intreprinda".In acest moment, niciun stat membru NATO nu a facut o astfel de solicitare, a declarat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulțumit SUA și aliaților pentru noile sisteme Patriot, dar a remarcat ca acestea nu sunt suficiente, așa cum a demonstrat cel mai recent atac al Rusiei asupra Kievului, oras despre care se credea ca este protejat.

- Dupa destramarea Uniunii Sovietice, Moscova a incercat sa iși pastreze influența in regiune prin manipularea conflictelor etnice locale, pastrand cat mai multe trupe in aceste teritorii, scrie Foreign Affairs. Dar, razboiul din Ucraina și sancțiunile occidentale au schimbat calculele lui Putin. Prin…

- Ucraina a lansat in noaptea de joi spre vineri un atac masiv asupra unor instalații petroliere din Crimeea ocupata și din regiunile din sud-vestul Rusiei, Kremlinul susținand ca a neutralizat peste 100 de drone aeriene și navale, relateaza AFP și Kyiv Independent.

- Mai mulți parlamentari germani din partidele de guvernamant și din opoziție au susținut ideea ca aliații sa apere spațiul aerian din vestul Ucrainei de pe teritoriul NATO, a informat Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pe 11 mai, potrivit B1Tc, care citeaza kyivindependent . FAZ a scris ca unii experți…

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.