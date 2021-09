Premierul Florin Citu a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Nelu Tataru, fost ministru al Sanatatii. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Tot joi, seful Executivului le-a acordat calitatea de consilier onorific al premierului lui Horatiu Moldovan si lui Septimiu-Rares Szabo, prin alte doua decizii aparute in Monitorul Oficial.

Nelu Tataru și Horațiu Moldovan sunt oamenii care au gestionat pandemia in Romania, in 2020, in calitate de ministru al Sanatații, respectiv de secretar de stat la Ministerul Sanatații.

Septimiu Szabo este…