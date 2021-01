Primarul Sectorului 3, Robert Negoița , intenționeaza sa revina in Partidul Social Democrat. Decizia a fost luata in urma mai multor discuții pe care le-a avut cu șefii PSD. Revenirea va avea loc, cel mai probabil, prin fuziunea partidului in care acum se afla cu cel social democrat. „PSD are șanse sa se reformeze. Ajuta ca e in opoziție. Eu nu sunt o persoana conflictuala (n.r.: era vorba de Gabriela Firea). Unii avem principii, alții mai puțin, aici nu ma refer la cineva anume, ci in general. Nu am de facut nicio critica nimanui in partid. Eu sunt cel care a adus-o in PSD și in politica pe Gabriela…