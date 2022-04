Se întoarce iarna în România! Prognoza meteo ANM de weekend. Temperaturile scad brusc Vremea se racește in acest weekend, iar temperaturile ajung chiar și pana la 1 grad, arata prognoza meteo publicata de ANM. ANM anunța ca sambata vor exista ploi, un cer noros, dar și ninsori in centru și in nordul țarii, dar și in regiunile de vest. Pe de alta parte, in restul Romaniei, temperaturile se vor menține apropiate fața de ziua de vineri. In zona montana, ziua vor fi precipitatii mixte, insa noaptea treptat vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari in regiunile sudice, sud-estice, dar temporar si pe arii restranse si in rest. Temperaturile maxime se vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice, in crestere fata de ieri, se vor apropia de cele specifice perioadei in cea mai mare parte a tarii, insa vremea se va mentine la fel de rece dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 12 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile extracarpatice, dar…

- Astazi vremea va fi rece pentru aceasta perioada. Cerul va avea innorari si se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare, iar trecator și lapovita si ploaie pe arii relativ restranse in regiunile extracarpatice. In zonele de deal si munte local va ninge, iar vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Cerul va avea innorari si va ploua pe arii restranse in sudul si estul tarii si doar izolat in rest. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari pe alocuri in sud-vestul țarii. Valorile termice, desi usor mai scazute decat in ziua ieri, mai ales in regiunile intracarpatice, se vor situa in continuare…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in mod obișnuit pentru luna februarie. Temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, potrivit meteorologilor. Astfel, in intervalul 17 februarie, ora 10:30 – 18 februarie, ora 8:00, in Capitala, valorile termice se vor…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in restul țarii, iar temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, au anunțat astazi meteorologii, citați de Agerpres . Bucureștiul resimte joi și vineri tempeturi de primavara. Potrivit ANM, in intervalul 17 februarie,…

- In celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu precipitatii mixte in extremitatea de sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, iar pe arii mai restranse si pentru intervale mai scurte de timp vantul va avea intensificari in Crisana, Banat, Oltenia si Transilvania. Temperaturile maxime se vor incadra,…

- Astazi in țara temperaturile vor fi in scadere in cea mai mare parte a tarii, exceptie facand regiunile sud-estice, unde vor creste usor. Cerul va fi variabil, cu innorari in Crisana, Maramures si nordul Moldovei, unde izolat va ninge slab. In restul teritoriului, vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 9 grade. Cerul va fi mai mult noros in vestul, centrul si nordul tarii unde pe arii relativ extinse se vor semnala precipitatii mixte și izolat vor fi conditii de polei. La munte si in Maramures va ninge, iar cantitatile de precipitatii vor depasi pe…