Se întoarce iarna în România! Alertă meteo de ninsori puternice Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod de vreme rea valabil in mai multe județe din țara. Zilele acestea vom avea parte de vremea rea și ninsori abundente in majoritatea județelor din țara. Va ninge la munte, in sudul Banatului, in Transilvania, in Maramureș, in cea mai mare parte a Moldovei precum și in zona subcarpatica a Olteniei și a Munteniei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul miercuri ora 10:00 – joi ora 06:00, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane, precum și in cea mai mare parte a Moldovei și local in Transilvania și se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

