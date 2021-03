Se întoarce iarna. Bucureștiul trece de la soarele de primăvară la ninsori în doar câteva ore In ciuda faptului ca la primele ore ale dimineții de miercuri vremea era insorita și primavaratica in București, de-a lungul zilei aspectul se va schimba rapid, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la inceputul nopții vor fi perioade cu averse, mai ales sub forma de ninsoare și posibil descarcari electrice. Temperatura va fi mult mai scazuta fața de media perioadei, cu maxime ce nu trec de 5 grade și minima de pana la minus 4.Vantul va sufla in general moderat, cu viteze de pana la 35...40 km/h. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o prognoza speciala București și anunța vreme inchisa și rece pana sambata, informeaza Mediafax. Miercuri de la ora 10:00 pana joi la ora 8:00, vremea va fi inchisa și rece, iar pe parcursul zilei temporar va ploua și se vor acumula cantitați de apa, in medie,…

- Se intoarce iarna Directiile regionale ale CNAIR, pregatite sa intervina.Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben pentru intervalul 14.03, ora 16:00 17.03.2021, ora 20:00, ce vizeaza ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania, viscol la altitudini…

- Iarna revine in forța, deși ne apropiem de jumatatea lunii martie, daca luam in calcul cele mai noi alerte emise de Administrația Naționala de Meteorologie. O informare de ninsori abundente intra in vigoare marți seara, iar de miercuri dimineața sunt cob cod galben Bucureștiul și 14 județe.

- Un val de aer rece, insotit de lapovita si ninsori, pune stapanire pe Romania. Dupa maxime de 18 grade, vremea rea se intoarce. Racirea isi va face simtita prezenta mai intai in nord-vestul tarii, urmand ca de sambata, 6 martie, frigul sa cuprinda toate regiunile.

- Iarna revine! Meteorologii anunta lapovita si ninsori. Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de calda joi și vineri, insa, de sambata temperaturile incep sa scada. La munte se anunta lapovita si ninsoare, in timp ce in restul teritoriului se va semnala ceata si burnita. Prognoza METEO 25 februarie.…

- Astazi cerul va fi variabil in regiunile vestice si nord-vestice si mai mult noros in rest. In Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si a Moldovei temporar va ninge, in general moderat cantitativ, se va depune strat nou de zapada, neuniform si local consistent. In aceste regiuni vantul va prezenta…

- Vremea va fi inchisa la Bucuresti pe parcursul zilei de luni iar temporar se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va mai depune un strat nou de zapada in medie de 3...7 cm, potrivit prognozei speciale pentru Municipiul Bucuresti publicate de Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis la ora 10.00 un COD GALBEN de ninsoare in zonele montane din 14 județe, printre care și Vrancea, valabil de astazi, 8 ianuarie, ora 10.00, pana sambata, ora 10.00. Ramane valabila și informarea meteo emisa ieri de ANM, privind precipitații moderate…