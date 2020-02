Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada din an, in urmatoarele zile. Iarna nu se va mai arata nici in urmatoarele saptamani, a anunțat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 24 februarie. Vremea va fi mai calda decat de obicei, cu maxime de 10-11 grade spre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Chiar daca ne aflam in plina iarna, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie anunta o schimbare brusca a temperaturii care va aduce, joi, 23 ianuarie, maxime putin peste cele normale perioadei in care ne aflam, datorira unui aer tropical care va lovi Romania. Temperaturile maxime vor…

- Iarna loveste Romania! Vezi ce ne așteapta de Boboteaza! Zonele in care frigul va face ravagii Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM)…

- Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat si cum va fi vremea pana pe 3 februarie.

- Se pare ca vom in intra in noul an avand parte de temperaturi extreme. ANM a anunțat ca in Romania vor exista zone unde vom avea chiar și 15 grade Celsius, dar și zone unde temperaturile vor fi negative. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta maxime de 15 grade, dar si ploi slabe.…

- Vreme neobisnuit de calda pentru prima luna de iarna. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta maxime de 15 grade, dar si ploi slabe. La munte sunt asteptate lapovite si ninsori. Pana pe 22 decembrie sunt prognozate temperaturi anormale pentru data din calendar.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 9 decembrie 2019 – 6 ianuarie 2020, iar veștile sunt neașteptat de bune, potrivit ziuanews.ro. Incepand de luni, 9 decembrie, vremea intra intr-un proces de incalzire, ne anunța specialiștii. La nivelul intregii țari, temperaturile…