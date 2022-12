Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar vine peste Europa. Afectata va fi și Romania, unde temperaturile vor scadea semnificativ, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii. Vremea se racește in toata țara incepand de saptamana viitoare. Temperaturile vor fi cuprinse intre minus 6 si 10 grade Celsius, cu valori mai scazute…

- Duminica, 11 noiembrie 2022, vremea se racește, ploi in mai multe zone iar la munte ninsori, asta se intampla dupa ce sambata, temperaturile au dat impresia ca vine primavara The post Duminica, 11 noiembrie 2022, vremea se racește, ploi in mai multe zone iar la munte ninsori first appeared on Partener…

- Vremea continua sa fie calda in sud-est, in timp ce in restul țarii temperaturile vor scadea. Se vor semnala ploi izolate, iar la munte, la altitudini mari, vor fi lapovițe și ninsori. Pentru ziua de 1 Decembrie, specialiștii prognozeaza vreme frumoasa. „Asa cum arata informatiile la acest moment, pentru…

- Pe masura ce se apropie weekendul, cei care sunt interesați sa afle cum va fi vremea la finalul acestei saptamani, dar și daca vor fi surprize din partea vremii, mai ales ca iarna calendaristica bate la ușa, aflați de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) ce vești sunt pentru perioada urmatoare.…

- Gata cu temperaturile de toamna primavaratica! Potrivit meteorologilor, vremea se racește in toata țara spre finalul acestei saptamani. De joi, temperaturile vor scadea, la munte va ninge, iar in restul zonelor va ploua. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat…

- Meteorologii anunța ca vine iarna, puțin mai repede decat ne așteptam. Din a doua parte a acestei saptamani valorile termice scad abrupt și vin fulgi de nea. Va ninge in teritoriu, pentru ca in zona montana a nins deja, chiar daca acum nu este strat de nea. Pana in week-end chiar și valorile diurne…

- Val polar peste Romania. Meteorologii anunta racire drastica a vremii, ploi, lapovita si ninsori Vremea se raceste puternic in toata tara. Meteorologii anunta ploi, lapovița și ninsori in urmatoarele zile in Romania.Val polar peste Romania. Vremea se raceste semnificativ in urmatoarele zile. Temperaturila…

- Astazi vremea se va raci in sudul si estul tarii, unde cerul va fi mai mult noros si local va ploua. In celelalte regiuni valorile termice vor scadea usor, innorarile vor fi temporare, iar ploile se vor semnala doar izolat. Vantul va sufla slab si moderat, cu ușoare intensificari in Moldova, Muntenia…