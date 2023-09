Se întoarce covideala, era și cazul „Covid revine in forța in Romania. Numarul cazurilor in creștere. 1500 de infectari in plus fața de saptamana trecuta.” Am citat din presa trotinetista. Cine o fi atat de panaramez incat sa se mai testeze cand il incearca raceala? Mai sunt romani izbutiți care sparg bani pe teste Covid sau cum? Raspund tot eu: se […] The post Se intoarce covideala, era și cazul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Numarul cazurilor de COVID-19 crește la nivel mondial, arata raportul actualizat al Organizației Mondiale a Sanatații. Romania nu face excepție și tocmai de aceea in unele spitale au fost reintroduse restricțiile de vizitare.

- Romania și Ucraina au doua versiuni diferite in legatura cu prabușirea unor drone rusești pe teritoriul țarii nostre. Ucrainenii susțin ca astfel de aparate s-au prabușit și au explodat in Romania, in timpul atacului asupra portului Izmail de pe Dunare. De partea cealalta, autoritațile romane neaga…

- Alexandra Furnea, supravietuitoare a incendiului din Colectiv, le cere autoritatilor sa le ofere celor care au suferit arsuri in urma exploziilor de la Crevedia ”sansa” refuzata celor din Colectiv. ”Nu ii lasati si pe ei sa moara, ca sa ascundeti neputintele sistemului medical, devastat de coruptie,…

- Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a precizat, duminica la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a suit drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier in localitatea 2 Mai,…

- Peste jumatate dintre romani (54%) sunt ingrijorati in legatura cu rezistenta locuintei in care traiesc in eventualitatea unui cutremur similar celui din 1977, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat acum doua zile și citat de Agerpres. Pe de alta parte, 46% dintre respondenti considera…

- Traficul de internet in roaming a crescut, in 2022, de 20 de ori in cazul utilizatorilor din Republica Moldova gazduiti in roaming in Romania, respectiv de aproape 3 ori, in cazul utilizatorilor din Romania gazduiti in roaming in Republica Moldova, potrivit Raportului comun dupa primul an de aplicare…

- Ministrul Mediului a dat asigurari ca in cazul unui accident radioactiv la Centrala Zaporojie din Ucraina, Romania are stații de monitorizare și vom afla despre un astfel de accident in cateva minute. In cat timp aflam daca a explodat centrala nucleara de la ZaporojieMircea Fechet, ministrul Mediului,…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…