SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții Pentru a va putea bucura in continuare de sarbatori liniștite alaturi de cei dragi și pentru ca, in aceasta perioada tentația adolescenților și a copiilor de a achiziționa și a folosi astfel de articole este foarte mare, va reamintim urmatoarele precizari privind folosirea in siguranța și in deplina legalitate a articolelor pirotehnice (pocnitori, petarde, artificii). Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1 (de exemplu: steluțe; lumanari scanteietoare; jerbe cu scantei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu varsta peste 16 ani, iar… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

