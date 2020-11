Se interzice acest lucru. O țară europeană ia o măsură dură Camera inferioara a parlamentului german, Bundestagul, a votat joi interzicerea pungilor din plastic in supermarketuri incepand din 2022, relateaza dpa, citata de agerpres. Pungile din plastic usoare pe care clientii le iau de obicei de la casele de marcat urmeaza sa fie interzise dupa o perioada de tranzitie care a fost prelungita de la sase la 12 luni la cererea industriei. Pungile reutilizabile si pungile subtiri din plastic de la raioanele de legume si fructe sunt excluse din interdictie. ''Punga de plastic este simbolul irosirii resurselor'', a afirmat ministrul Mediului, Svenja Schulze,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

