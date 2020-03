Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela alaturi de secretarul de stat Raed Arafat, susțin marți seara o conferința de presa la sediul MAI. Principalele declarații: Se supenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare, bauturilor in restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta seara, mai multe masuri care au ca scop raspandirea epidemiei de coronavirus. Acesta a anunțat ca se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare, bauturilor, restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri public. …

- Guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie pentru a limita propagarea noului coronavirus, in contextul in care numarul persoanelor contaminate continua sa creasca, potrivit jurnalului oficial de la Madrid, informeaza AFP si Reuters potrivit…

- Incepand de astazi, 9 martie 2020, ora 12:00, intra in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus.Astfel, sunt sistate cursele aeriene catre și dinspre Italia.…