- Spania va lua masuri excepționale pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Ministrul Sanatații le-a transmis comunitaților autonome ca toate orașele cu peste 500 de cazuri la suta de mii de locuitori vor fi izolate.

- Autoritatile locale din Madrid vor sa impuna restrictii de deplasare in anumite zone ale orașului. Peste 850.000 de persoane din capitala Spaniei vor fi afectate de noile masuri. Mai multe zone din capitala sp...

- Autoritatile medicale au avertizat: Coreea de Sud este la un pas de un nou focar la nivel national. Aproape 200 de angajati din invatamant si studenti au fost infectati in Seul in ultimele doua saptamani.

- Grecia a extins obligativitatea purtarii mastii pentru a include pe oricine aflat in toate spatiile publice interioare incepand de sambata si a adoptat o serie de alte restrictii pentru a combate raspandirea de COVID-19 dupa o crestere masiva a cazurilor, relateaza dpa. Vizitele la spital si la caminele…

- Mai jos redam pe larg masurile luate in cadrul sedintei de ieri a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art. 1. (a) Incepand cu data de 24 iulie 2020, accesul publicului in spatiile interioare ale Primariei Municipiului Iasi si unitatilor subordonate este permis doar in…

- Guvernul israelian a decis, vineri dimineața la primele ore, reintroducerea unor restrictii, in condițiile in care numarul de infectari cu coronavirus a crescut vertiginos, scrie Agerpres, preluand dpa.

- Presedintele american Donald Trump i-a atacat luni pe expertii in domeniul sanatatii din guvernul sau care coordoneaza reactia la epidemia de coronavirus, in conditiile erodarii relatiei sale cu principalul expert in boli infectioase din tara, medicul Anthony Fauci, relateaza Reuters.